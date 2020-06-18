AZAL возобновляет регулярные рейсы в Нахчыван (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 национальный авиаперевозчик AZAL с 18 июня возобновляет выполнение регулярных внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Указанные рейсы обслуживаются во 2-м терминале.

К полету допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и получившие негативный результат. Тест необходимо пройти не позднее, чем за 48 часов до вылета.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, провожающим гражданам запрещается собираться на территории аэровокзала.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам. В стоимость билета входит багаж весом до 23 кг, ручная кладь запрещена, в том числе, покупки, сделанные в магазинах Duty free. Исключением являются мужской портфель или дамская сумка.

С видеороликом о рейсе Баку-Нахчыван можно ознакомиться по ссылке:

Согласно текущим условиям, продажа билетов на рейсы Баку-Нахчыван-Баку осуществляется на основе списка пассажиров, предоставляемого постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку. После получения утвержденного списка, call-центр авиакомпании связывается с пассажирами и предоставляет ссылку для оплаты стоимости авиабилета.

Учитывая ограниченное число мест на рейсах, «Азербайджанские Авиалинии» настоятельно рекомендуют обращаться за авиабилетами, в первую очередь, пассажирам, которые не могут отложить полет.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны AZAL была подготовлена видеоинструкция: