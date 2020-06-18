Агентство пищевой безопасности: На коптильном предприятии в Гяндже утилизировано 300 кг рыбы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности провело рейд на коптильном предприятии, незаконно функционирующем в Гяндже, и принадлежащем Салманову Фуаду Джамиль оглу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.
В ходе рейда выяснилось, что цех не отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил. Ванны, используемые для мытья сырья, не очищаются, рыба солится и содержится в грязной и непригодной посуде.
В рамках требований законодательства работа цеха была приостановлена.
Было утилизировано 145 кг засоленной рыбы, 100 кг рыбы, готовой к переработке, и 55 кг рыбной продукции, непригодной для потребления.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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