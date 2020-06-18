В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов
БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 19 июня, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура).
Как сообщает в четверг Trend, в данном формате телеуроки будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об обобщениях, анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданиях, способах решения комплексных задач, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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