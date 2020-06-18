Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг (Прямая трансляция)
БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг в связи с коронавирусом для представителей СМИ, сообщает в четверг Trend.
В брифинге принимают участие председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов.
Отметим, что для выявления коронавируса в Азербайджане было проведено 397 399 тестов, в настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 783 человек, из которых 146 находятся в реанимационном отделении, 29 - подключены к аппарату ИВЛ.
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