В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 117, скончались 6 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 117, скончались шесть человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 11 329 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 192, скончались 139 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 998 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 403 499 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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