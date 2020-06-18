В ряде районов Азербайджана вновь будет введен ужесточенный режим карантина - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - После детального анализа эпидемиологической ситуации в Азербайджане было принято решение о продлении особого режима карантина в Азербайджане до первого августа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

При этом, по ее словам, с 21 июня до 06:00 пятого июля будет введен ужесточенный режим карантина. На территории Баку, Гянджи, Сумгайыта, Лянкярана, Евлаха, Масаллинского, Лянкяранского, Джалилабадского и Абшеронского районов будет задействовано правило получения СМС-разрешений, а также будет приостановлено обслуживание на местах в торговых центрах, объектах общепита.

"Также будет приостановлена деятельность парикмахерских и салонов красоты, музеев. Лицам старше 65 лет передвижение не запрещается, однако им настоятельно рекомендуется не покидать дома. Также не будет ограничена деятельность Бакинского метрополитена, парки и центры отдыха будут открыты", - сказала Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)