Рамин Байрамлы: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная
БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная, в стране наблюдаются высокие темпы распространения заболеваемости коронавирусом.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, сегодня COVİD-19 был выявлен у 338 человек. До сих пор в Азербайджане от коронавируса скончались 139 человек, 6192 - вылечились, продолжается лечение 4 998 человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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