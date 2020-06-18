TƏBİB: Сроки выздоровления больных коронавирусом в Азербайджане увеличиваются

БАКУ /Trend/ - Сроки выздоровления больных коронавирусом в Азербайджане увеличились, и находятся теперь в пределах 12-14 дней.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

По его словам, в связи с этим между количеством новых заразившихся и вылечившихся возникает существенная разница, растет число пациентов, которые остаются в больницах на более продолжительный срок.

Байрамлы подчеркнул, что 15 процентов коечного фонда больниц предусмотрено для реанимационных отделений.

"Большинство больных нуждается в дополнительном обеспечении кислородом, что характерно для такого заболевания, как COVİD-19. Учитывая это, больницы были дополнительно оборудованы кислородными генераторами", - сказал он.

Байрамлы сказал, что включая больницы модульного типа, имеется коечный фонд на 7000 коек, а число пациентов приближается к пяти тысячам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)