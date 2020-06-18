Рамин Байрамлы: Все еще наблюдаются случаи массовых сборищ для участия в траурных церемониях

БАКУ /Trend/ - Правительство принимает все необходимые меры для предотвращения распространения COVİD-19.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Однако, к сожалению, есть граждане, не соблюдающие правила, установленные Оперативным штабом. Например, все еще наблюдаются случаи массовых сборищ для участия в траурных церемониях", - добавил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)