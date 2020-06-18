БАКУ /Trend/ - В ряде районов Азербайджана вновь закрываются парикмахерские и салоны красоты.

Как сообщает в четверг Trend, с 21 июня до 06:00 пятого июля на территории Баку, Гянджи, Сумгайыта, Лянкярана, Евлаха, Масаллинского, Лянкяранского, Джалилабадского и Абшеронского районов вводится ужесточенный режим карантина.

Будет задействовано правило получения смс-разрешений, а также приостановлено обслуживание на местах в торговых центрах, объектах общепита. Также будет приостановлена деятельность парикмахерских и салонов красоты, музеев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)