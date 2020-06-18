В ряде районов Азербайджана вновь закрываются парикмахерские и салоны красоты
БАКУ /Trend/ - В ряде районов Азербайджана вновь закрываются парикмахерские и салоны красоты.
Как сообщает в четверг Trend, с 21 июня до 06:00 пятого июля на территории Баку, Гянджи, Сумгайыта, Лянкярана, Евлаха, Масаллинского, Лянкяранского, Джалилабадского и Абшеронского районов вводится ужесточенный режим карантина.
Будет задействовано правило получения смс-разрешений, а также приостановлено обслуживание на местах в торговых центрах, объектах общепита. Также будет приостановлена деятельность парикмахерских и салонов красоты, музеев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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