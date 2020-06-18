Рамин Байрамлы: Многие из заразившихся коронавирусом поздно обращаются за медпомощью

БАКУ /Trend/ - В стране немало инфицированных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, и им требуется интенсивное лечение.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

Он отметил, что такое положение дел вызывает обеспокоенность.

"Многие из заразившихся коронавирусом поздно обращаются за медицинской помощью", - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)