Рамин Байрамлы: Многие из заразившихся коронавирусом поздно обращаются за медпомощью
БАКУ /Trend/ - В стране немало инфицированных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, и им требуется интенсивное лечение.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.
Он отметил, что такое положение дел вызывает обеспокоенность.
"Многие из заразившихся коронавирусом поздно обращаются за медицинской помощью", - добавил он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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