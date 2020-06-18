Оперативный штаб о сроках выпускных и вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В связи со сроками выпускных и вступительных экзаменов проводятся обсуждения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает в четверг Trend.

По ее словам, экзамены могут быть отложены на две недели.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)