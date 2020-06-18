Оперативный штаб о сроках выпускных и вступительных экзаменов
БАКУ /Trend/ - В связи со сроками выпускных и вступительных экзаменов проводятся обсуждения.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает в четверг Trend.
По ее словам, экзамены могут быть отложены на две недели.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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