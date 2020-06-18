Рамин Байрамлы: За прошедший период ряд больниц был переоборудован для лечения больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За прошедший период ряд больниц был переоборудован для лечения больных коронавирусом.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, анализ ситуации показывает, что в регионах коечный фонд заполнен на 30, а в Баку - на 40 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)