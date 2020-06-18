В Азербайджане продлены сроки закрытия границ

БАКУ /Trend/ - Сроки закрытия границ в Азербайджане продлены до первого августа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, возобновление авиарейсов с Азербайджаном некоторыми странами возможно на основании соглашений.

"Осуществляется работа по возвращению в Азербайджан граждан, временно находящихся в зарубежных странах. Это поэтапный процесс. В период ужесточенного режима карантина приостановка процесса не планируется. Но границы будут закрыты до первого августа. Международные рейсы могут быть возобновлены в соответствии с взаимными договоренностями", - сказала Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)