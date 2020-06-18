Проведение Бахраму Багирзаде операции по пересадке органа сейчас невозможно - Рашад Махмудов
БАКУ /Trend/ - Проведение заслуженному артисту Бахраму Багирзаде, заболевшему коронавирусом, операции по пересадке органа сейчас невозможно.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент), эксперт Оперативного штаба Рашад Махмудов.
"Проведение пациенту с коронавирусом операции по пересадке органа может быть предметом обсуждения только после его выздоровления от этой болезни", - сказал Махмудов.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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