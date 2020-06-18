Оперативный штаб о работе общественного транспорта в период ужесточенного режима карантина

БАКУ /Trend/ - В период ужесточенного режима карантина, наряду с метро, будут функционировать и автобусы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, никаких ограничений на работу общественного транспорта не будет.

"Передвигаться на личном транспорте будет разрешено только лицам, имеющим соответствующее разрешение на работу, и только в рабочее время. В другое время передвижение автомобилей будет запрещено", - сказала Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)