Рамин Байрамлы: В Азербайджане в достаточном количестве имеются тесты для выявления COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в достаточном количестве имеются тесты для выявления COVİD-19.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

По его словам, запас тестов до конца года был пополнен посредством тендеров.

Отметив высокое качество этих тестов, Байрамлы уточнил, что себестоимость одного теста составляет 40 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)