В Азербайджан завезено свыше 10 тыс. тестов для выявления антител к коронавирусу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан завезено свыше 10 тысяч тестов для выявления антител к коронавирусу.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

По его словам, этот процесс продолжается.

"В первую очередь проводится скрининг среди лиц, перенесших заболевание. На основе анализа результатов скрининга будет продолжена работа по выявлению иммунного ответа инфицированных и подготовке паспорта COVİD-19", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)