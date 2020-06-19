Эксперт: В закрытых помещениях обязательно нужно носить маску

БАКУ /Trend/ - В период нынешней пандемии людям очень важно носить медицинские маски.

Об этом сказал Trend доктор медицинских наук, профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, если рядом со здоровым человеком, носящим маску, находится больной коронавирусом, который не носит маску, то защита здорового человека от заражения составляет пять процентов. Когда у них обоих надета маска, степень защиты здорового человека от вируса увеличивается до 90 процентов:

"Распространяется информация о том, что маска, используемая в течение длительного времени, очень вредна и опасна. Говорят, что маска, которая используется в течение длительного времени, передает бактерии людям и так далее. Конечно, ношение маски может вызвать проблемы с дыханием. Но давайте не будем забывать, что проблемы, возникающие при ношении маски, не так опасны, как COVID-19. Поэтому в закрытых помещениях обязательно нужно носить маску. Но если вы идете по обочине дороги и вокруг нет людей, тогда вы можете и не использовать маску", - сказал профессор.

Врач отметил, что на самом деле, если бы люди правильно использовали медицинские маски, не было бы необходимости в строгих карантинных мерах.

(Автор: Ильхама Исабалаева)