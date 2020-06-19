Язгуль Абдиева: Рост числа случаев инфицирования требует усиления ограничительных мер

БАКУ /Trend/ - Увеличение числа случаев заражения COVID-19 требует усиления ограничительных мер в Азербайджане.

Об этом сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, в последние дни число новых случаев инфицирования, выявленных в Азербайджане за сутки, составляет не менее трехсот. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения в стране постепенно растет.

По словам эксперта, может возникнуть ситуация, когда система здравоохранения будет не справляться с такой нагрузкой. Потому как, по мере превышения установленного лимита койко-мест в больницах, могут возникнуть проблемы с госпитализацией новых инфицированных пациентов. Самые важные меры для предотвращения этих случаев должны быть приняты самими людьми.

Абдиева также напомнила, что в период распространения пандемии в странах Европы не хватало мест для госпитализации пациентов.

"Чтобы не допустить повторения этой плачевной ситуации в нашей стране, каждый гражданин Азербайджана должен обратить особое внимание на соблюдение социальной дистанции, использование медицинских масок и гигиену рук. Но, к сожалению, на деле некоторые люди либо не осознают важность следования этим правилам, либо проявляют безответственность", - отметила она.

По ее словам, все это, особенно безответственное поведение людей, делает необходимым усиление ограничительных мер в стране.

Эксперт считает, что такие меры следует применять до тех пор, пока количество инфицированных не уменьшится.

Абдиева добавила, что в США, Бразилии, Мексике, России, Иране, Украине и в других странах растет число заражения вирусом и летальных исходов, и отметила, что число случаев инфицирования в соседней Турции почти вдвое сократилось в результате введения ужесточенного карантинного режима.

"Считаю, что усиление карантинных правил будет эффективным и для нас. Если люди не хотят введения ограничительных мер, они должны следовать правилам. Но сегодня мы видим, что число тех, кто следует правилам, очень мало", - сказала Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева)