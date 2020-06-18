В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведен 6 100 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 18-е июня.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 403 499 тестов.