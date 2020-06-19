В Азербайджане мобильное приложение будет предупреждать граждан о больных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане посредством мобильного приложения E-Təbib граждане, находясь в общественных местах, будут предупреждаться о том, является ли кто-то из окружающих носителем коронавируса, и тем, кто случайно находился в контакте с ним (находясь в очереди, в магазине и пр.), будет отправлено уведомление пройти тест в лаборатории, сообщает в пятницу Trend.

E-Təbib работает посредством bluetooth, налаживая связь с находящимися поблизости пользователями: «С помощью приложения одним прикосновением можно связаться с операторами горячей линии против коронавируса, получить статистические данные и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.

Приложение очень легко загрузить в смартфон. В зависимости от используемой системы, приложение загружается посредством Play Market или AppStore при введении E-Tabib или E-Təbib. Затем следует запустить приложение, ввести номер телефона, а также код подтверждения, который будет отправлен по SMS. Затем необходимо включить Bluetooth.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)