Показатели конкурса по смене мест работы учителей самые высокие за последние годы - минобразования Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Показатели конкурса по смене мест работы учителей самые высокие с 2014 года.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель завотдела человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, согласно результатам конкурса в этом году добились успеха 1 934 человека. Это наивысший показатель, который был зафиксирован с 2014 года.

Джамалзаде сообщил, что учителя, прошедшие конкурс, должны отсканировать соответствующие документы, полученные в школах, где они работают, и разместить в электронном виде в отведенных разделах в личном кабинете до 24 июня.

"Ввиду того, что в связи с пандемией в некоторых регионах страны будет введен ужесточенный режим карантина, министерство предоставит дополнительную информацию о сроках размещения документов в личных кабинетах", - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)