В Азербайджане проведены очередные выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел 19 июня выпускные (вступительные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, пропускной режим на экзамен был организован в соблюдением всех требований карантинного режима.

Участники экзамена были в защитных масках, для них было установлено разное время прихода к зданию, где проводился экзамен. Пропуск в здание был осуществлен в соответствии с правилами социальной дистанции. При входе в здание у участников экзамена проверялась температура.

Согласно предварительным данным, в соответствии с врачебными рекомендациями три человека не были допущены к экзамену из-за повышенной температуры тела, два человека были отстранены от участия в нем ввиду обнаружения у них мобильного телефона.

Процесс рассмотрения и обработки экзаменационных протоколов и карточек с ответами будет начат 20 июня.

Результаты выпускных экзаменов для учеников 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования и экзаменов по азербайджанскому языку будут объявлены в ближайшие пять дней.

В связи с тем, что для проверки заданий открытого типа, предложенных на выпускных экзаменах 11-х классов, требуется больше времени, их результаты будут объявлены в течение 3 недель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)