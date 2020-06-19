АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 265 субъектах предпринимательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью контроля исполнения методических указаний по профилактике коронавируса COVİD-19, утвержденных постановление Кабинета Министров, Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает мониторинги субъектов предпринимательства, занятых в сфере продажи пищевых продуктов.

Как сообщили в пятницу Trend в АПБ, сотрудники агентства 18 июня 2020 года провели рейды в 201 объекте общепита, 212 пунктах продажи пищевых продуктов, в целом в 413 субъектах предпринимательства в Баку и регионах. Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, были даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В 265 субъектах предпринимательства были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета министров. По выявленным нарушениями в отношении этих субъектов были приняты административные меры.

Наиболее грубые нарушения в Баку были выявлены в центре отдыха Avalon в Ясамальском районе, ресторане Lizzetta и магазине Dəniz в Наримановском районе, магазинах Orxan и Unimart в Бинагадинском районе.

Также нарушения были выявлены в субъектах предпринимательства в Гяндже, Шеки, Хачмазском, Бардинском, Масаллинском, Сальянском, Нефтчалинском, Гёкчайском, Габалинском, Балакенском, Газахском и Губинском районах.

Также было отмечено, что Агентство и в дальнейшем продолжит аналогичные проверки и мониторинги в субъектах предпринимательства в Баку и регионах, в отношении предпринимателей, не соблюдающих требования утвержденных постановлением Кабинета министров методических указаний, будут приняты жесткие меры.

(Текст: Турал Гараджаев)