В ряде случаев для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS- разрешения не нужны
БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением карантинного режима с 00:00 часов 21 июня до 06:00 часов 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будут введены ограничения по ряду сфер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно решению, получение SMS-разрешения на выход из дома не требуется, в частности, в случае возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации.
Также получение SMS-разрешения не нужно, если гражданин вызван в суд или правоохранительные органы. В этом случае гражданин должен будет предъявить сотруднику полиции документ о том, что он вызван в эти учреждения.
При выходе из дома граждане должны иметь при себе документы, подтверждающие личность.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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