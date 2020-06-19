В ряде случаев для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS- разрешения не нужны

БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением карантинного режима с 00:00 часов 21 июня до 06:00 часов 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будут введены ограничения по ряду сфер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно решению, получение SMS-разрешения на выход из дома не требуется, в частности, в случае возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации.

Также получение SMS-разрешения не нужно, если гражданин вызван в суд или правоохранительные органы. В этом случае гражданин должен будет предъявить сотруднику полиции документ о том, что он вызван в эти учреждения.

При выходе из дома граждане должны иметь при себе документы, подтверждающие личность.

(Текст: Кямаля Сеидова)