В Азербайджане выявлены два работавших в антисанитарных условиях предприятия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает принимать меры по защите здоровья населения и его обеспечению безопасными продуктами питания.

Как сообщили Trend в АПБ, был проведен рейд на не прошедшем регистрацию по пищевой безопасности предприятии по сбору молока, принадлежащем Абышеву Гуммату Халил оглу, в селе Гаджибадаллы Агджабединского района, а также в пункте сбора молока животноводческого и молочного кооператива "Proqress" в селе Тезекенд.

На обоих предприятиях было выявлено несоблюдение ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических правил, на входе не установлен дезбарьер, отсутствовали система вентиляции и защитная сетка на окнах. Продукты, используемые при производстве, хранились на открытом воздухе, а молочные продукты не проходили проверку.

Деятельность обоих предприятий была ограничена в соответствии с требованиями законодательства.

(Текст: Али Гасымов)