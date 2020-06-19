В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб

Общество 19 июня 2020 20:03 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались четыре человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 11 767 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 325, скончались 143 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 299 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 410 475 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб - Gallery Image
В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб - Gallery Thumbnail
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