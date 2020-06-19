AZAL выполнит еще два спецрейса из Баку в Стамбул

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» 25 и 26 июня выполнит еще два специальных рейса по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в ЗАО, в каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров. Рейсы Баку-Стамбул будут обслуживаться через первый терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев (Terminal 1).

Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну. На рейс Стамбул-Баку допускаются только граждане Азербайджана.



Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Со списком лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:



- Лаборатория İnci. Адрес: проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80



- Клинический лабораторный центр Referans. Адрес: ул. Мирзабалы Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33



- Memorial Klinik. Адрес: проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40.

При вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из турецких клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

В этом случае граждане Азербайджана, прилетающие рейсом Стамбул-Баку, освобождаются от необходимости прохождения карантина. Однако в случае обнаружения у пассажиров этого рейса симптомов COVID-19, они могут быть привлечены к повторному медицинскому осмотру.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только дамскую сумочку или мужской портфель, а также необходимые предметы для детей. Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади на борту запрещены.

Напомним, что на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. «Азербайджанскими Авиалиниями» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/3sJKpjxP4IA



AZAL призывает пассажиров с ответственностью отнестись к соблюдению всех требований и рекомендаций Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а также Всемирной организации здравоохранения.



В свою очередь, сотрудники авиакомпании и аэропорта будут делать все от них зависящее, чтобы полет прошел максимально комфортно и безопасно, и призывают пассажиров к путешествиям самолетом только в случае крайней необходимости.