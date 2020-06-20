Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос о переходных баллах

БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана прояснило некоторые вопросы участников конкурса по смене места работы учителей.

Как сообщает в субботу Trend, заместитель завотдела человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде назвал причины неназначения кандидатов на вакантные места. Он сообщил, что в процессе назначения применяются традиционные проходные баллы. Лица без соответствующего проходного балла не назначаются на вакантную должность.

Касательно допущения к выбору вакансий лиц без соответствующего проходного балла Джамалзаде отметил, что в ходе назначения на вакантную должность коэффициент повышения баллов применяется в отношении лиц из трех групп.

"Порой люди, которым во время конкурса не удается набрать проходной балл, делают это после применения соответствующего коэффициента. Поэтому вакансии могут выбрать и лица, не набравшие требуемые баллы. Это правило применялось и в предыдущие годы, граждане были предупреждены об этом во время обращений. Следует отметить, что коэффициент 1,0 в электронной заявке означает, что в отношении кандидата не был применен какой-либо коэффициент", - подчеркнул он.

Представитель министерства также назвал причину того, почему в отношении кандидатов, включивших в свои электронные заявки документ, подтверждающий проживание их в Баку (других городах и районах), не применяется коэффициент повышения балла.

Джамалзаде подчеркнул, что коэффициент применяется только в том случае, если кандидат по месту фактического жительства или регистрации назначается на должность в школу, где применяются поощрительные меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)