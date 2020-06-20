ГЭЦ внес изменения в связи с выпускными экзаменами, которые будут проведены в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана внес изменения в связи с выпускными (вступительными) экзаменами, которые будут проведены для учащихся 9-х и 11-х классов 24 и 25 июня, передает в субботу Trend со ссылкой на совместное сообщение ГЭЦ и минобразования Азербайджана.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля вводится ужесточенный режим карантина.

Учитывая это, внесены изменения в список городов и районов, в которых предусматривалось провести экзамены 24 и 25 июня. Так, экзамены будут проведены в вышеуказанных городах и районах по окончании ужесточенного режима карантина.

С обновленным списком городов и районов, а также категорий лиц, для которых будут проведены экзамены 24 и 25 июня, можно ознакомиться ниже.

"Пропускной лист на экзамен" можно распечатать на сайте ГЭЦ.

В городах и районах, где не вводится ужесточенный режим карантина, экзамены (в том числе для выпускников прошлых лет) будут проведены в другие будние дни в предстоящие недели.

Напомним, что в рамках договоренности Государственного экзаменационного центра и министерства образования, в соответствии с мерами по защите общественного здоровья, лица, не подавшие документы для поступления в вузы и колледжи, могут не принимать участия в выпускных экзаменах. Для них в сентябре без повторной регистрации будут организованы дополнительные выпускные экзамены, и после итогового оценивания им будут выданы аттестаты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)