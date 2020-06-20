Ягут Гараева: Люди в районах ведут себя так, словно вируса не существует

БАКУ /Trend/ - Каждый человек сейчас должен носить защитную маску, и понимать, что делает это не ради соблюдения правила, предписанного какой-либо государственной структурой, а для защиты собственного здоровья.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в субботу Trend.

По ее словам, если каждый будет проявлять ответственность в этом вопросе, то цепочка инфицирования будет прервана.

"В предстоящие месяцы мы должны защищать себя и окружающих с помощью масок. Европейские страны, которые идут на послабления после жесткого режима карантина, также применяют этот метод", - сказала она.

Гараева коснулась и ситуации с ношением защитных масок в районах страны. Она с сожалением отметила, что граждане там ведут себя так, словно вируса не существует.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)