TƏBİB: Коронавирус мутировал, и люди сегодня переносят его тяжелее

БАКУ /Trend/ - Коронавирус мутировал, и люди сегодня переносят его тяжелее, чем это было в апреле.

Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Бессимптомные больные встречаются все реже. Сегодня у молодых людей, лиц из средней возрастной категории наблюдаются тяжелые осложнения заболевания, вплоть до двусторонней пневмонии", - сказала Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)