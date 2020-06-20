TƏBİB: Коронавирус мутировал, и люди сегодня переносят его тяжелее
БАКУ /Trend/ - Коронавирус мутировал, и люди сегодня переносят его тяжелее, чем это было в апреле.
Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
"Бессимптомные больные встречаются все реже. Сегодня у молодых людей, лиц из средней возрастной категории наблюдаются тяжелые осложнения заболевания, вплоть до двусторонней пневмонии", - сказала Гараева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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