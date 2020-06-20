Программа E-Təbib будет оповещать о находящихся вокруг потенциальных носителях коронавируса

БАКУ /Trend/ - Абоненты всех мобильных операторов смогут бесплатно использовать мобильное приложение E-Təbib, которое будет оповещать пользователя о находящихся вокруг потенциальных носителях коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказала сотрудник Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Гулу Исмаилова, передает в субботу Trend.

"Информация будет передаваться о людях, находящихся в радиусе двух метров. Данные будут определяться на основании технологии bluetooth. Людям, которые находились рядом с носителем вируса, например, в очереди в магазине, будет направлено уведомление, и они будут приглашены для проведения лабораторного теста. Интернет-трафик, используемый приложением E-Təbib, будет бесплатным для абонентов всех операторов", - сказала Исмаилова.

Она добавила, что приложение можно скачать в Play Market или АppStore, введя E-Tabib, либо E-Təbib в строку поиска.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)