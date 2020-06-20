О порядке получения SMS-разрешения гражданами Азербайджана, прибывающими из-за рубежа
БАКУ /Trend/ - Как известно, в ближайшее время планируется осуществить специальные авиарейсы для возвращения граждан страны на родину. Следует отметить, что гражданам Азербайджана, прибывающими из-за рубежа, не требуется SMS-разрешение.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
По его словам, печати, поставленные пограничной службой в паспортах граждан, считаются их разрешением.
Касательно внутренних рейсов Мехтиев отметил, что граждане смогут проехать в аэропорт, предъявив авиабилеты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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