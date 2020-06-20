TƏBİB: Есть много пациентов с клиническими симптомами, схожими с COVID-19
БАКУ /Trend/ - Есть много пациентов с клиническими симптомами, схожими с COVID-19, результаты тестов которых оказались негативными, или пока не известны.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в субботу Trend.
По ее словам, в некоторых случаях COVİD-19 выявляется на 7-8 день заболевания, и лишь в нижних дыхательных путях.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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