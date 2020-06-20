БАКУ/Trend/ - В дни ужесточенного карантина (00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля) лица, выходящие из дома без разрешения, будут привлечены к ответственности.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, до выхода из дома гражданин должен получить разрешение: "SMS-разрешение не нужно получать, когда приближаетесь к карантинному посту. Лица, не предоставившие полиции SMS- разрешение, будут считаться нарушившими правила карантина".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)