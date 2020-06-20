На карантинных постах у водителей может проверяться температура - Кямран Алиев
БАКУ /Trend/ - У водителей, имеющих разрешение на выезд и въезд в районы, на карантинных постах может проверяться температура.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба Кабмина сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев, сообщает в субботу Trend.
"Это должны делать медработники. Но пока на постах это не предусмотрено. Однако если водитель чувствует недомогание, он может обратиться к сотруднику полиции, и для него может быть вызвана бригада скорой помощи", - сказал Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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