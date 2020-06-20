Лицам, которым разрешено работать в дни ужесточенного карантина, могут пользоваться личным транспортом- Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Лица, которым решением Кабмина разрешено работать в дни ужесточенного карантина, смогут передвигаться на личном транспорте.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, им будет разрешено пользоваться личным автомобилем только для того, чтобы ехать на работу.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)