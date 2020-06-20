Кямран Алиев: В период карантина в Баку не ожидается высокая плотность транспортного потока

БАКУ/Trend/ - В период карантина в Баку не ожидается высокая плотность транспортного потока.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

В ходе разговора он отметил необходимость выделения отдельных общественных полос на дорогах.

"Однако есть улицы, где невозможно выделить отдельную полосу. Есть автобусы, маршрут которых лежит через широкие и узкие улицы. Данные вопросы будут решены в ходе работ по реконструкции автодорог в будущем.

В автобусах только 30-40 процентов пассажиров носят маски. Да, данный вопрос контролируется сотрудниками полиции. Но они не могут находиться в автобусах в течение всего дня. Пассажиры сами должны продемонстрировать ответственное поведение, и носить маски", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)