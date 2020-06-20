В список документов, требуемых в рамках конкурса по смене места работы учителей в Азербайджане, внесены изменения

БАКУ/Trend/ - В связи с ужесточенным режимом карантина, который будет введен с 21 июня, от учителей, занявших вакантные места в рамках конкурса по смене места работы, не будут требоваться трудовая книжка и выписка из приказа об аннулировании трудового договора.

Как сообщили в субботу Trend, до первого июля кандидаты в своих личных кабинетах должны прикрепить и подтвердить только просканированный файл документа о получении образования и приложение к нему.

После проверки документов соответствующая информация будет отправлена в личные кабинеты кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)