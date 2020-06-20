TƏBİB в должной мере обеспечивает больницы необходимыми лекарствами - Ягут Гараева
БАКУ /Trend/ - В полномочия TƏBİB не входит снабжение лекарствами аптек.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
"В последние дни в аптеках наблюдается нехватка некоторых лекарственных препаратов. Мы обратились к предпринимателям, занятым в этой сфере, в связи со снабжением аптек необходимыми лекарствами, - сказала Гараева.
Она добавила, что TƏBİB в должной мере обеспечивает больницы лекарственными препаратами.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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