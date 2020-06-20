Завтра в Баку ожидается гроза и до 30 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, ветер северо-западный, временами с усилениями, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 28-31, в Баку ночью - 23-25, днем - 28-30. Атмосферное давление поднимется с 749 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В регионах Азербайджане преимущественно без осадков, но в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, ожидаются дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Ветер западный, местами с усилениями. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 18-23 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)