ГЭЦ призывает абитуриентов с подозрениями на проблемы со здоровьем не приходить на экзамен
БАКУ/Trend/ - ГЭЦ Азербайджана призывает больных, а также лиц, у которых в семье есть инфицированные, не приходить на экзамены.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает в субботу Trend.
По ее словам, лица, которые не примут участие в нынешних экзаменах, смогут получить аттестат по итогам экзаменов, которые будут проведены в сентябре.
"Если абитуриента что-то беспокоит или у родителей есть подозрения на проблемы со здоровьем, то ему было бы лучше не приходить на экзамен", - сказала она.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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