ГЭЦ Азербайджана об онлайн-экзаменах в случае продления ужесточенного режима карантина

БАКУ/Trend/ - Организовать онлайн-экзамен одновременно в один день для 100 тысяч человек невозможно.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, ГЭЦ подготовил такое программное обеспечение для определенных экзаменов: "Каждый должен свыкнуться с участием в этих экзаменах, и это не должно негативно отражаться на результатах. Для непрерывного проведения экзаменов интернет тоже должен быть бесперебойным".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)