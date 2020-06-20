ГЭЦ Азербайджана об онлайн-экзаменах в случае продления ужесточенного режима карантина
БАКУ/Trend/ - Организовать онлайн-экзамен одновременно в один день для 100 тысяч человек невозможно.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Trend.
По ее словам, ГЭЦ подготовил такое программное обеспечение для определенных экзаменов: "Каждый должен свыкнуться с участием в этих экзаменах, и это не должно негативно отражаться на результатах. Для непрерывного проведения экзаменов интернет тоже должен быть бесперебойным".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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