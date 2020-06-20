Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос о декларациях абитуриентов в связи с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос о том, есть ли такие абитуриенты, которые неправильно указали в представленных ими декларациях информацию о наличии коронавируса у них самих и членов их семей, сообщает в субботу Trend.
Аббасзаде отметила, что сейчас этот вопрос не рассматривается.
"Это будет изучаться, если произойдет случай заражения. Пока таких фактов нет", - сказала она.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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