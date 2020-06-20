АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения еще в 148 субъектах предпринимательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает мониторинги субъектов предпринимательства, занятых в сфере продажи пищевых продуктов, с целью контроля исполнения методических указаний по профилактике коронавируса COVİD-19, утвержденных постановление Кабинета министров.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, сотрудники агентства 19 июня 2020 года провели рейды в целом в 430 субъектах предпринимательства в Баку и регионах. Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В 148 субъектах предпринимательства были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета министров.

Наиболее грубые нарушения в Баку были выявлены в магазине VİP в Хатаинском районе, а также ресторанах Mix Food и Saffron в торговом центре Nizami Mall в Ясамальском районе.

Также нарушения были выявлены в субъектах предпринимательства в Гяндже, Шеки, Самухском, Хачмазском, Нефтчалинском, Агсуинском, Исмаиллинском, Гёкчайском, Габалинском, Загатальском, Шамкирском, Уджарском, Бардинском и Лянкяранском районах.

В отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

(Текст: Турал Гараджаев)