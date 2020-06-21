В этих случаях для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS-разрешения не нужны

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня до 06:00 пятого июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе введен ужесточенный режим особого карантина.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе, в случае возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации получение SMS-разрешения на выход из дома не требуется.

Также получение SMS-разрешения не нужно, если гражданин вызван в суд или правоохранительные органы. В этом случае гражданин должен будет предъявить сотруднику полиции документ о том, что он вызван в эти учреждения.

Во всех других случаях выходить из дома без разрешения влечет ответственность, предусмотренную законодательством Азербайджана.

Отметим, что выходя из дома граждане должны иметь при себе документы, подтверждающие личность.

(Текст: Турал Гараджаев)