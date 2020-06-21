Жители этих населенных пунктов в Азербайджане должны получить разрешение для выхода на улицу

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня по 06:00 пятого июля на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района введен ужесточенный режим карантина.

Как сообщает Trend, жителям вышеуказанных населенных пунктов разрешается покидать места жительства и нахождения в нижеприведенных случаях:

- в связи с неотложной медицинской необходимостью и получением лечения по тому или иному графику (на основании SMS - разрешения);

- в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневной необходимости, а также лекарственных средств, пользования государственными услугами, услугами, оказываемыми банками, почтой, и другими услугами в сферах работ и услуг, продолжение функционирования которых разрешается, а также проведением времени на открытом воздухе (на основании SMS - разрешения);

- в связи с участием в похоронах близкого родственника (получив разрешение в службе 102 МВД Азербайджана).

В тексте SMS-сообщения должны быть приведены один из двух нижеследующих индексов и данные, удостоверяющие личность лица:

- цифра 1 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с безотлагательной медицинской необходимостью или прохождением лечения по графику (разрешение предоставления на 2 (два) часа в пределах района и города, при возникновении необходимости передвижения между районами и городами учитываются расстояние между адресом пребывания и адресом пункта назначения и время лечебной процедуры, время возвращения устанавливается выданной врачом справкой, которая при необходимости предъявляется сотрудникам полиции);

- цифра 2 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами, другими услугами, оказываемыми в сферах работ и услуг, продолжение функционирования которых разрешается, а также для того, чтобы покинуть место проживания и место пребывания в связи проведением времени на открытом воздухе (разрешение предоставляется один раз в день на 2 часа), срок возвращения для лиц, покинувших место проживания и пребывания в связи с необходимостью пользования государственными услугами, устанавливается справкой, выданной соответствующей государственной структурой).

К данным, удостоверяющим личность, относятся:

- для граждан Азербайджанской Республики – серия и номер удостоверения личности (например, AZE1111111);

- для иностранцев, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, или лиц без гражданства – серия и номер удостоверения разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MYİ (DYİ)1111111);

- для иностранцев или лиц без гражданства, срок временного пребывания которых на территории Азербайджанской Республики продлен, – серия и номер решения о продлении срока временного пребывания (МОМ1111111);

пример: для того, чтобы покинуть место проживания и место пребывания в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами, следует отправить SMS-сообщение следующего содержания - 2 AZE1111111.

В ответном SMS-сообщении, поступившем из информационной системы «Электронное правительство», указывается срок действия разрешения. Лицо может покинуть место проживания и место пребывания только после получения положительного ответа.