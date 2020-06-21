Сферы, деятельность которых ограничивается в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня до 06:00 пятого июля на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района применяются ограничительные меры в связи с ужесточением особого режим карантина.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе, в течение указанного периода ограничивается деятельность нижеуказанных сфер обслуживания:

деятельность крупных торговых центров, за исключением продовольственных магазинов и аптек при них;

услуги клиентам на месте в объектах общественного питания;

деятельность музеев и выставочных залов;

деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметические услуги (в том числе обслуживание клиентов в этой сфере на дому или в других местах);

деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Отметим, что согласно статье 211 Кодекса об административных проступках Азербайджана, за нарушение режима против эпидемии, режимов санитарной гигиены и карантина физические лица штрафуются в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности совершившего административный проступок может быть применен административный арест сроком до одного месяца.

За вышеуказанные деяния в отношении юридических лиц применяются штрафы в размере от 2000 до 5000 манатов.

За нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

Дела в связи с административными проступками, предусмотренными в статье, рассматриваются министерством иностранных дел.

Протоколы по административному аресту и штрафованию юридических лиц отправляются в районные (городские) суды.

Помимо этого, статья 139-1 Уголовного кодекса Азербайджана предусматривает уголовную ответственность за нарушение режима против эпидемии, режима санитарной гигиены и карантина.

Так, за нарушение режима санитарии, гигиены и карантина, приведшее к распространению заболевания или спровоцировавшее реальную угрозу этого, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 манатов, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если аналогичные действия по неосторожности приведут к смерти человека или другим тяжелым последствиям, то предусматривается наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.